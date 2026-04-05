06 de abril de 2026
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ATROPELADA POR TREM

Idosa morre após ser atropelada por trem em Queluz

Por Da redação | Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
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A cidade de Queluz registrou, na tarde deste sábado (4), um atropelamento por trem na linha férrea localizada na Praça Marechal Floriano, região central do município. A vítima, Maria Aparecida Narcizo Ramos, de 66 anos, foi atingida e chegou a ser socorrida com vida.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Em seguida, a vítima foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Queluz, onde recebeu cuidados médicos de urgência. Apesar dos esforços das equipes, Maria Aparecida não resistiu aos ferimentos.

O caso causou forte comoção entre moradores de Queluz, principalmente por ter ocorrido em uma área de grande circulação de pedestres. Até o momento, as circunstâncias do atropelamento não foram esclarecidas.

Maria Aparecida Narcizo Ramos deixa familiares e amigos. O sepultamento foi realizado na manhã deste domingo (5), no Cemitério Municipal de Areias, na cidade de Areias.

As autoridades devem investigar as causas do acidente.

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