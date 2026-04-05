A cidade de Queluz registrou, na tarde deste sábado (4), um atropelamento por trem na linha férrea localizada na Praça Marechal Floriano, região central do município. A vítima, Maria Aparecida Narcizo Ramos, de 66 anos, foi atingida e chegou a ser socorrida com vida.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Em seguida, a vítima foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Queluz, onde recebeu cuidados médicos de urgência. Apesar dos esforços das equipes, Maria Aparecida não resistiu aos ferimentos.

O caso causou forte comoção entre moradores de Queluz, principalmente por ter ocorrido em uma área de grande circulação de pedestres. Até o momento, as circunstâncias do atropelamento não foram esclarecidas.