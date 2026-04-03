A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte do policial militar Eduardo Silvestre, de 47 anos, e de Luana Ferreira Barbosa, de 33, encontrados sem vida em uma suíte de motel em Jundiapeba, em setembro de 2025.
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De acordo com o delegado Ricardo Glória, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa das mortes foi intoxicação por cocaína associada ao consumo de álcool.
Segundo a autoridade policial, fatores como o ambiente fechado e a temperatura elevada da suíte podem ter contribuído para o agravamento do quadro.
Perícia descarta violência
Durante a investigação, outras hipóteses foram analisadas, mas acabaram descartadas. O laudo do Instituto de Criminalística (IC) não identificou sinais de violência nos corpos nem indícios de crime no local.
Apesar de a água da banheira apresentar coloração avermelhada no momento em que os corpos foram encontrados, a perícia descartou qualquer relação com agressão.
A arma do policial também foi localizada sem sinais de uso, o que reforçou a conclusão de que não houve disparos.
Outro caso segue sem conclusão
A Polícia Civil ainda não divulgou o desfecho da morte de Roberto Alves dos Santos Junior, de 44 anos, que foi encontrado morto em circunstâncias semelhantes em outro motel da mesma região, menos de uma semana após o caso do casal.
Segundo o boletim de ocorrência, o casal deveria deixar o motel após um período de quatro horas. Diante da demora e da falta de resposta, uma funcionária decidiu ir até o quarto.
Ao entrar na suíte, ela encontrou os dois já sem vida dentro da banheira. Na ocasião, não havia sinais aparentes de violência nos corpos.