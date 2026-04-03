A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte do policial militar Eduardo Silvestre, de 47 anos, e de Luana Ferreira Barbosa, de 33, encontrados sem vida em uma suíte de motel em Jundiapeba, em setembro de 2025.

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De acordo com o delegado Ricardo Glória, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa das mortes foi intoxicação por cocaína associada ao consumo de álcool.