Um homem de 49 anos morreu na manhã deste domingo (5) após um caso de afogamento na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a vítima entrou no mar para ajudar crianças que tinham dificuldade de retornar à faixa de areia, mas acabou sendo arrastada pela correnteza.
O chamado de emergência foi registrado por volta das 8h50. A ocorrência mobilizou três viaturas e seis bombeiros, que chegaram rapidamente ao local para iniciar o atendimento.
De acordo com o GBMar, o homem foi encontrado em estado gravíssimo, classificado como afogamento grau 6 — nível que indica risco extremo de morte e exige intervenção imediata. As equipes iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na praia, conseguindo reverter o quadro inicialmente.
Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada em uma unidade de suporte avançado. No entanto, durante o transporte, houve uma nova parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, não foi possível reverter o quadro.
Homem morreu antes de chegar ao hospital
O óbito foi confirmado pelo médico da equipe ainda durante o atendimento, antes da chegada à unidade hospitalar.
Os bombeiros destacaram que a rápida mobilização das equipes de resgate e atendimento pré-hospitalar foi fundamental para garantir o início imediato das manobras de salvamento. A operação contou com integração entre socorristas, suporte avançado e coordenação do sistema operacional do Corpo de Bombeiros.