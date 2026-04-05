Um homem de 49 anos morreu na manhã deste domingo (5) após um caso de afogamento na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a vítima entrou no mar para ajudar crianças que tinham dificuldade de retornar à faixa de areia, mas acabou sendo arrastada pela correnteza.

O chamado de emergência foi registrado por volta das 8h50. A ocorrência mobilizou três viaturas e seis bombeiros, que chegaram rapidamente ao local para iniciar o atendimento.

De acordo com o GBMar, o homem foi encontrado em estado gravíssimo, classificado como afogamento grau 6 — nível que indica risco extremo de morte e exige intervenção imediata. As equipes iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na praia, conseguindo reverter o quadro inicialmente.