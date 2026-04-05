06 de abril de 2026
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MORTE NO LITORAL

ATENÇÃO: Homem morre ao salvar crianças no mar em Ubatuba

Por Jesse Nascimento | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Um homem de 49 anos morreu na manhã deste domingo (5) após um caso de afogamento na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a vítima entrou no mar para ajudar crianças que tinham dificuldade de retornar à faixa de areia, mas acabou sendo arrastada pela correnteza.

O chamado de emergência foi registrado por volta das 8h50. A ocorrência mobilizou três viaturas e seis bombeiros, que chegaram rapidamente ao local para iniciar o atendimento.

De acordo com o GBMar, o homem foi encontrado em estado gravíssimo, classificado como afogamento grau 6 — nível que indica risco extremo de morte e exige intervenção imediata. As equipes iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na praia, conseguindo reverter o quadro inicialmente.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada em uma unidade de suporte avançado. No entanto, durante o transporte, houve uma nova parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, não foi possível reverter o quadro.

Homem morreu antes de chegar ao hospital


O óbito foi confirmado pelo médico da equipe ainda durante o atendimento, antes da chegada à unidade hospitalar.

Os bombeiros destacaram que a rápida mobilização das equipes de resgate e atendimento pré-hospitalar foi fundamental para garantir o início imediato das manobras de salvamento. A operação contou com integração entre socorristas, suporte avançado e coordenação do sistema operacional do Corpo de Bombeiros.

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