Um cão morreu atropelado e um motociclista de 31 anos sofreu escoriações em acidente no bairro Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (4), na região próxima ao Colégio Adventista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor trafegava pela via por volta das 9h50, quando o cão cruzou a pista repentinamente. Sem tempo hábil para desviar, o motociclista atropelou o animal e perdeu o controle da motocicleta, caindo logo em seguida.

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