06 de abril de 2026
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INVADIU A PISTA

Cachorro morre atropelado por moto em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cachorro morreu e motociclista sofreu escoriações
Cachorro morreu e motociclista sofreu escoriações

Um cão morreu atropelado e um motociclista de 31 anos sofreu escoriações em acidente no bairro Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (4), na região próxima ao Colégio Adventista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor trafegava pela via por volta das 9h50, quando o cão cruzou a pista repentinamente. Sem tempo hábil para desviar, o motociclista atropelou o animal e perdeu o controle da motocicleta, caindo logo em seguida.

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Atendimento e Resgate

Os bombeiros foram acionados e se deslocaram ao local onde encontraram o homem consciente e orientado. Apesar do susto, ele apresentava apenas escoriações no braço e na perna esquerda.

Após os primeiros socorros, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Caraguatatuba, onde recebeu atendimento da equipe médica de plantão.

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