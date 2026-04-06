A Polícia Militar de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (2), a “Operação Impacto - Tráfico de Drogas”. Com foco no combate direto ao crime organizado e ao narcotráfico, a ação mobilizou todo o estado de São Paulo, resultando em prisões e na apreensão de armamentos, dinheiro e entorpecentes.

Balanço da Operação

A operação resultou em 197 adultos presos, 39 menores apreendidos e 19 procurados pela Justiça recapturados.

Entre os ilícitos, foram apreendidos 403 kg de drogas, 7 armas de fogo e 51 munições, além de R$ 36.711,80 em espécie.