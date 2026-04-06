06 de abril de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Operação integrada tira 400 kg de drogas de circulação em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP
197 adultos foram presos e 39 menores apreendidos durante a operação
197 adultos foram presos e 39 menores apreendidos durante a operação

A Polícia Militar de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (2), a “Operação Impacto - Tráfico de Drogas”. Com foco no combate direto ao crime organizado e ao narcotráfico, a ação mobilizou todo o estado de São Paulo, resultando em prisões e na apreensão de armamentos, dinheiro e entorpecentes.

Balanço da Operação

A operação resultou em 197 adultos presos, 39 menores apreendidos e 19 procurados pela Justiça recapturados.

Entre os ilícitos, foram apreendidos 403 kg de drogas, 7 armas de fogo e 51 munições, além de R$ 36.711,80 em espécie.

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Força-tarefa

A PM empenhou um contingente de 9,5 mil policiais e aproximadamente 3,8 mil viaturas. A operação contou com o esforço coordenado de diversas unidades especializadas, incluindo Batalhões de Choque e BAEPs (Batalhões de Ação Especial de Polícia), policiamento rodoviário e de trânsito, Força Tática, Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e rádio patrulhamento.

Tráfico Internacional 

Entre as ocorrências, dois homens foram detidos na região do Brás, na capital, por tráfico internacional. Eles viajavam em um ônibus vindo de Corumbá (MS) e confessaram que transportavam pasta-base de cocaína da Bolívia para o Brasil em troca de pagamento. A dupla portava cerca de 2 kg da droga em cápsulas na bagagem.

Além disso, um dos suspeitos admitiu ter ingerido cápsulas do entorpecente, fato confirmado após exames na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Mooca, onde permaneceu internado sob escolta. O caso foi registrado na sede da Polícia Federal.

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