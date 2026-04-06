A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um casal por porte ilegal de arma de fogo próximo ao bairro Morro do Algodão.

A prisão ocorreu na quinta-feira (1º), após a equipe ser alertada pelo COI (Centro de Operações Integradas) de que um veículo suspeito de envolvimento em um sequestro trafegava pelas vias no bairro Porto Novo.

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