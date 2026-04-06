06 de abril de 2026
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EM CARAGUATATUBA

GCM prende casal e apreende arma escondida em sacola de roupas

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Arma encontrada em sacola dentro do carro
Arma encontrada em sacola dentro do carro

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um casal por porte ilegal de arma de fogo próximo ao bairro Morro do Algodão.

A prisão ocorreu na quinta-feira (1º), após a equipe ser alertada pelo COI (Centro de Operações Integradas) de que um veículo suspeito de envolvimento em um sequestro trafegava pelas vias no bairro Porto Novo.

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Em diligência, os agentes avistaram o veículo e deram ordem de parada. Durante a abordagem, uma arma municiada com cinco munições foi encontrada em uma sacola de roupas.

Além do armamento e do veículo, foram apreendidos vários aparelhos celulares sem comprovação de origem.

A dupla foi conduzida ao plantão policial onde permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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