A Prefeitura de Taubaté, em uma ação conjunta com a GCM (Guarda Civil Municipal), intensificou a fiscalização no setor de comércio e serviços durante o fim de semana antecedente à Páscoa.

A "Operação Sossego" percorreu 23 estabelecimentos, entre bares e adegas, com o objetivo de coibir a perturbação do sossego público e garantir a segurança da população. A iniciativa resultou em uma série de notificações, multas administrativas e autuações de trânsito, focando principalmente em locais com denúncias.

Balanço da Operação

Durante as vistorias, as equipes identificaram diversos descumprimentos das normas municipais. O saldo final da operação foi de duas multas, duas infrações de trânsito e sete notificações formais.