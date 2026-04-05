A Prefeitura de Taubaté, em uma ação conjunta com a GCM (Guarda Civil Municipal), intensificou a fiscalização no setor de comércio e serviços durante o fim de semana antecedente à Páscoa.
A "Operação Sossego" percorreu 23 estabelecimentos, entre bares e adegas, com o objetivo de coibir a perturbação do sossego público e garantir a segurança da população. A iniciativa resultou em uma série de notificações, multas administrativas e autuações de trânsito, focando principalmente em locais com denúncias.
Balanço da Operação
Durante as vistorias, as equipes identificaram diversos descumprimentos das normas municipais. O saldo final da operação foi de duas multas, duas infrações de trânsito e sete notificações formais.
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Entre as principais irregularidades encontradas estavam a ausência de alvará de funcionamento e a falta do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).
Fiscalizações por bairro
A operação foi dividida ao longo do final de semana, cobrindo pontos estratégicos da cidade.
Na sexta-feira (27), as equipes visitaram seis estabelecimentos no Distrito do Quiririm, além de comércios nos bairros Estoril, Baronesa, Jardim América e Terra Nova. Foram registrados casos de AVCB vencido e falta de documentação obrigatória.
Já no sábado (28), a fiscalização concentrou-se na região central e nos bairros Portal da Mantiqueira, Gurilândia, Chácara Silvestre e Alto São Pedro. Houve notificação por irregularidades.
No último dia da operação, domingo (29), foram visitados comércios nos bairros Parque Aeroporto, Jardim Mourisco, Parque Santo Antônio, Vila das Graças e Chácaras Reunidas. As autuações neste dia ocorreram principalmente por atividade incompatível com o permitido e falta de registros legais.
A Prefeitura de Taubaté reforça que as operações de fiscalização continuarão de forma periódica para garantir o ordenamento urbano e o cumprimento da Lei do Silêncio no município.
Denúncias
Em caso de perturbação do sossego ou de irregularidades, a população pode acionar as forças de segurança pelos telefones 153 (GCM) ou 190 (Polícia Militar) para atendimento imediato.