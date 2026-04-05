A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de 12 técnicos de enfermagem para atuação nas unidades de saúde localizadas na Costa Sul do município.
Interessados têm até o dia 10 de abril para realizar a inscrição no site oficial da Fundação.
Processo seletivo
A seleção é realizada em caráter emergencial com o objetivo de recompor as equipes de saúde e assegurar atendimento aos moradores. Os contratos terão validade inicial de um ano, podendo ser prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade da rede municipal.
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Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve apresentar certificado de curso técnico em enfermagem e possuir o registro ativo no Coren- SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo).
O processo de avaliação consistirá em uma prova escrita classificatória no dia 16 de abril, abrangendo questões de Língua Portuguesa, conhecimentos sobre o Sistema Único de Saúde e temas específicos da profissão.
Remuneração e benefícios
A remuneração base é de R$ 2.872,60, complementada por uma cesta básica de R$ 990,00, para uma jornada de 40 horas semanais.
Mais informações sobre locais de prova e cronograma completo podem ser consultadas no portal institucional da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.