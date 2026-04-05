A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de 12 técnicos de enfermagem para atuação nas unidades de saúde localizadas na Costa Sul do município.

Interessados têm até o dia 10 de abril para realizar a inscrição no site oficial da Fundação.

Processo seletivo

A seleção é realizada em caráter emergencial com o objetivo de recompor as equipes de saúde e assegurar atendimento aos moradores. Os contratos terão validade inicial de um ano, podendo ser prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade da rede municipal.