06 de abril de 2026
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PROCESSO SELETIVO

S.Sebastião busca técnicos de enfermagem; salário de R$ 2,8 mil

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSS
Processo busca contratar técnicos para atuação na Costa Sul
Processo busca contratar técnicos para atuação na Costa Sul

A Fundação de Saúde Pública de São Sebastião anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de 12 técnicos de enfermagem para atuação nas unidades de saúde localizadas na Costa Sul do município.

Interessados têm até o dia 10 de abril para realizar a inscrição no site oficial da Fundação.

Processo seletivo

A seleção é realizada em caráter emergencial com o objetivo de recompor as equipes de saúde e assegurar atendimento aos moradores. Os contratos terão validade inicial de um ano, podendo ser prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade da rede municipal.

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Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve apresentar certificado de curso técnico em enfermagem e possuir o registro ativo no Coren- SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo).

O processo de avaliação consistirá em uma prova escrita classificatória no dia 16 de abril, abrangendo questões de Língua Portuguesa, conhecimentos sobre o Sistema Único de Saúde e temas específicos da profissão.

Remuneração e benefícios

A remuneração base é de R$ 2.872,60, complementada por uma cesta básica de R$ 990,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Mais informações sobre locais de prova e cronograma completo podem ser consultadas no portal institucional da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.

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