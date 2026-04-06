Mais de 952 quilos de resíduos foram retirados das faixas de areia e áreas de proteção ambiental em Caraguatatuba. Em uma única operação foram recolhidas 785 unidades de plástico entre garrafas, tampas e outros itens.

O montante se refere ao resultado de ações de limpeza realizadas em março de 2026, coordenadas pela Prefeitura em parceria com profissionais da área ambiental e voluntários.

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