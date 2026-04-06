06 de abril de 2026
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MEIO AMBIENTE

952 Kg de lixo são retirados das praias em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
952 kg de lixo foram recolhidos nas praias em Caraguatatuba
952 kg de lixo foram recolhidos nas praias em Caraguatatuba

Mais de 952 quilos de resíduos foram retirados das faixas de areia e áreas de proteção ambiental em Caraguatatuba.  Em uma única operação foram recolhidas 785 unidades de plástico entre garrafas, tampas e outros itens.

O montante se refere ao resultado de ações de limpeza realizadas em março de 2026, coordenadas pela Prefeitura em parceria com profissionais da área ambiental e voluntários.

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Em uma das ações foram recolhidos 142 quilos de materiais, sendo 785 unidades de plástico, 174 de metal, 94 itens de papel e 52 de vidro.

A limpeza foi realizada manualmente nas regiões do Centro, Sul, Rio Santo Antônio e região Norte, incluindo bairros como Massaguaçu e Tabatinga, entre outros pontos.

O cronograma de abril passa por outras localidades, buscando fortalecer políticas ambientais e a conscientização sobre o descarte correto.

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