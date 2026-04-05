Um homem de 20 anos foi baleado no tórax na madrugada deste domingo (05/04), na Avenida José Teodoro de Siqueira, no bairro Jardim Yolanda, em Jacareí.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio pela Polícia Civil após a vítima ser atingida por disparos de arma de fogo durante uma abordagem feita por dois suspeitos, ainda não identificados.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom por volta das 1h45 para atender um chamado de pessoa baleada em via pública. Ao chegarem ao local, encontraram o jovem ferido na região do tórax.
Diante da gravidade, o Samu realizou o atendimento emergencial e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Jacareí.
Polícia investiga o caso
Após o socorro, a área foi preservada para o trabalho da perícia técnica, etapa considerada essencial para a coleta de vestígios que possam auxiliar na investigação. O registro formal do caso ocorreu posteriormente na delegacia, após os primeiros levantamentos periciais.
Segundo relato colhido no local, um porteiro de um condomínio próximo informou que dois homens atravessaram um terreno, abordaram a vítima, efetuaram os disparos e fugiram pelo mesmo caminho.
Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, nem confirmação sobre a quantidade de tiros efetuados.
Câmeras podem ajudar a investigação
A Polícia Civil também apura a possível existência de imagens de câmeras de segurança nas proximidades. Apesar da presença de equipamentos na região, as gravações não estavam disponíveis no momento do atendimento policial, mas podem ser fundamentais para identificar os autores e esclarecer a dinâmica da ação.
O estado de saúde da vítima não foi divulgado após a entrada na unidade hospitalar. O caso deve ser investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que dará sequência às diligências, incluindo coleta de imagens, depoimentos de testemunhas e análise do material pericial.
Até agora, a investigação se baseia nas informações iniciais reunidas pela Polícia Militar, no socorro prestado pelo Samu, no relato de testemunha e nos vestígios encontrados no local. A autoria e a motivação do crime seguem desconhecidas.