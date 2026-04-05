Um homem de 20 anos foi baleado no tórax na madrugada deste domingo (05/04), na Avenida José Teodoro de Siqueira, no bairro Jardim Yolanda, em Jacareí.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio pela Polícia Civil após a vítima ser atingida por disparos de arma de fogo durante uma abordagem feita por dois suspeitos, ainda não identificados.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom por volta das 1h45 para atender um chamado de pessoa baleada em via pública. Ao chegarem ao local, encontraram o jovem ferido na região do tórax.