Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (4), após se envolver em um acidente entre duas motocicletas na Avenida Princesa Isabel, na região de Santana, na zona norte de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão lateral aconteceu após o suspeito realizar uma manobra de conversão ao sair de uma adega. A outra moto era ocupada por um homem de 24 anos e uma mulher, também de 24.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante pelo fato de o condutor não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nem permissão para dirigir.