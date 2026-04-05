Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (4), após se envolver em um acidente entre duas motocicletas na Avenida Princesa Isabel, na região de Santana, na zona norte de São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão lateral aconteceu após o suspeito realizar uma manobra de conversão ao sair de uma adega. A outra moto era ocupada por um homem de 24 anos e uma mulher, também de 24.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante pelo fato de o condutor não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nem permissão para dirigir.
O flagrante foi formalizado pela Central de Polícia Judiciária após atendimento inicial da Polícia Militar.
O acidente entre motos
Segundo os policiais, ao chegarem ao local do acidente, uma das partes já havia deixado a cena, e os feridos tinham seguido para atendimento hospitalar. O histórico do boletim aponta que a versão inicial indicava que um dos motociclistas saiu de uma adega momentos antes da colisão.
O teste do etilômetro aplicado posteriormente no suspeito apresentou resultado positivo para consumo de álcool.
Versão da passageira ferida
A passageira da moto atingida relatou que seguia pela via quando outra motocicleta, que trafegava em faixa diferente, fez uma mudança repentina sem cautela e atingiu a parte central do veículo. Apesar do impacto, o casal não caiu. A moto parou alguns metros adiante, próximo a um ponto de ônibus, onde receberam ajuda de pessoas que passavam pelo local.
O condutor da Yamaha Fazer confirmou a versão. Ele afirmou que trafegava pela faixa da esquerda com a noiva na garupa quando a outra moto saiu da faixa da direita e provocou a colisão. Segundo ele, conseguiu manter o equilíbrio do veículo, mas a passageira sentia dores e precisou de atendimento, sendo socorrida por familiares.
Depoimento na delegacia
Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito admitiu que realizava uma conversão à esquerda no momento do acidente. Ele reconheceu que não possui CNH e afirmou que a outra motocicleta tinha preferência. O homem também alegou que não havia ingerido álcool antes da colisão, dizendo que o consumo ocorreu apenas depois do ocorrido.