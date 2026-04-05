O Grupo de Teatro São João Paulo II apresentou o espetáculo "Movidos pela Paixão", reunindo um grande público na quadra da Escola Ana Molina, em São José dos Campos.

A encenação, na noite de Sexta-feira da Paixão (3), retratou momentos marcantes da Paixão de Cristo, com destaque para as cenas do julgamento, da condenação e da crucificação de Jesus.

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