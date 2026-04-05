06 de abril de 2026
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REFLEXÃO E FÉ

Paixão de Cristo emociona plateia na Vila Industrial, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Apresentação do espetáculo 'Movidos pela Paixão'
Apresentação do espetáculo 'Movidos pela Paixão'

O Grupo de Teatro São João Paulo II apresentou o espetáculo "Movidos pela Paixão", reunindo um grande público na quadra da Escola Ana Molina, em São José dos Campos.

A encenação, na noite de Sexta-feira da Paixão (3), retratou momentos marcantes da Paixão de Cristo, com destaque para as cenas do julgamento, da condenação e da crucificação de Jesus.

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Com figurinos detalhados, personagens históricos ganharam vida impactando os espectadores com emoção e reflexão.

A apresentação reforçou o espírito de fé e união, marcando a data como um momento especial para a comunidade local.

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