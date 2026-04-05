Um grave acidente na madrugada deste domingo (5) resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida na rodovia SP-070 (Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto). O choque, seguido de tombamento, aconteceu às 5h07 sob condições de forte neblina, na altura do km 24, no município de Guarulhos, sentido Leste.

Motociclistas removeram o veículo do local antes da chegada da perícia.

O acidente

De acordo com informações do CCM (Centro de Controle Multimodal), o condutor de uma motocicleta Bajaj Dominar trafegava pela faixa 2 de rolamento quando perdeu o controle da direção e chocou-se contra a defensa metálica da rodovia.