Um grave acidente na madrugada deste domingo (5) resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida na rodovia SP-070 (Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto). O choque, seguido de tombamento, aconteceu às 5h07 sob condições de forte neblina, na altura do km 24, no município de Guarulhos, sentido Leste.
Motociclistas removeram o veículo do local antes da chegada da perícia.
O acidente
De acordo com informações do CCM (Centro de Controle Multimodal), o condutor de uma motocicleta Bajaj Dominar trafegava pela faixa 2 de rolamento quando perdeu o controle da direção e chocou-se contra a defensa metálica da rodovia.
Com o impacto, a moto tombou e os dois ocupantes foram projetados ao solo.
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Vítimas
O socorro foi acionado, contando com o apoio de unidades de resgate da concessionária Ecopistas e de um médico que passava pelo local em um veículo particular.
O passageiro (garupa) da motocicleta não resistiu aos ferimentos, mesmo após manobras de reanimação cardíaca. O óbito foi constatado no local às 6h pelo médico da ambulância de suporte avançado. O piloto da moto foi socorrido e removido ao hospital pela equipe de resgate.
Impacto local
A faixa 2 da marginal permaneceu interditada para o trabalho das equipes de emergência, da Polícia Militar Rodoviária, da Perícia e da Funerária. Até a última atualização do boletim, às 7h50, a ocorrência ainda não havia sido finalizada, acumulando mais de 4 horas de duração.
O relatório aponta que, logo após o acidente, um grupo de motociclistas que passava pelo local teria levado o veículo envolvido antes da chegada das autoridades.