A editora Panini iniciou nesta quarta-feira (1º) a pré-venda do álbum oficial da Copa do Mundo que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México.

A expansão da competição para 48 seleções torna o álbum de 2026 o maior já produzido na história das Copas.

O novo formato

Para abranger todas as seleções, o álbum tem 112 páginas e 980 cromos.