06 de abril de 2026
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980 CROMOS

Com 48 seleções, Álbum da Copa 2026 é a maior edição da história

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Panini
Pré-venda do álbum de figurinhas da Copa já começou
Pré-venda do álbum de figurinhas da Copa já começou

A editora Panini iniciou nesta quarta-feira (1º) a pré-venda do álbum oficial da Copa do Mundo que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México.

A expansão da competição para 48 seleções torna o álbum de 2026 o maior já produzido na história das Copas.

O novo formato

Para abranger todas as seleções, o álbum tem 112 páginas e 980 cromos.

São 310 figurinhas a mais do que o álbum da Copa do Catar (2022), com 32 seleções, 70 páginas e 670 figurinhas.

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Investimento 

Completar o álbum de 2026 exigirá planejamento financeiro. Com cada pacote custando R$ 7 (contendo 7 unidades), o gasto mínimo para completar a coleção, ignorando as inevitáveis figurinhas repetidas, é de R$ 980, o que equivale a 140 pacotinhos.

No entanto, estatísticas de colecionadores apontam que, devido à probabilidade de repetições, o custo para preencher todos os espaços pode ultrapassar R$ 6 mil.

As opções de preços disponíveis na pré-venda são de R$ 24,90 para o álbum simples e de R$ 79,90 para as versões em capa dura. Há kits promocionais disponíveis com valores entre R$ 108,90 e R$ 359,90.

Diante dos valores elevados, a tradicional troca de figurinhas em bancas e praças deixará de ser apenas um hobby para se tornar uma estratégia.

Chegada às bancas

Embora a pré-venda já esteja ativa no site da editora, a previsão é de que os exemplares e os tradicionais pacotinhos cheguem fisicamente às bancas de jornal de todo o Brasil no dia 1º de maio, antes do início dos jogos da Copa do Mundo de 2026, que começam oficialmente no dia 11 de junho.

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