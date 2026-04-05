O Teatro Municipal de São José dos Campos recebe, nos dias 10 e 11 de abril (sexta e sábado), o espetáculo "Frankenstein Circo".

A montagem gratuita celebra os 20 anos da Cia de 2, grupo joseense que une o clássico de Mary Shelley à linguagem da palhaçaria e do freak show com banda ao vivo tocando rock.

Espetáculo

A adaptação roqueira de "Frankenstein" pela Cia. de 2 utiliza a palhaçaria e o humor para discutir temas profundos como preconceito e exclusão social.