O Teatro Municipal de São José dos Campos recebe, nos dias 10 e 11 de abril (sexta e sábado), o espetáculo "Frankenstein Circo".
A montagem gratuita celebra os 20 anos da Cia de 2, grupo joseense que une o clássico de Mary Shelley à linguagem da palhaçaria e do freak show com banda ao vivo tocando rock.
Espetáculo
A adaptação roqueira de "Frankenstein" pela Cia. de 2 utiliza a palhaçaria e o humor para discutir temas profundos como preconceito e exclusão social.
O espetáculo conta com música ao vivo. O elenco assume instrumentos e se transforma numa verdadeira banda circense de rock pesado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
20 Anos de Cia de 2
Com mais de 600 apresentações e 40 prêmios, a Cia de 2 é referência em teatro de repertório em São Paulo.
O grupo, formado por Jean Oliveira e Jonas di Paula, já alcançou mais de 50 mil espectadores em todo o Brasil com obras que misturam existencialismo e arte circense.
Como conseguir ingressos
Para assistir ao espetáculo Frankenstein Circo, o público deve comparecer à bilheteria do Teatro Municipal de São José dos Campos com 1 hora de antecedência à sessão.
A classificação etária é de 12 anos com acompanhante responsável.
A apresentação é gratuita, em cartaz nos dias 10 e 11 de abril (sexta e sábado), às 20h. O teatro fica no 3º piso do Shopping Centro, na rua Rubião Júnior, nº 84, Centro, São José dos Campos.