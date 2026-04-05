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TEATRO

'Frankenstein Circo' com sessões gratuitas chega a SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Cia de 2
Frankstein Circo no Teatro Municipal de São José dos Campos
Frankstein Circo no Teatro Municipal de São José dos Campos

O Teatro Municipal de São José dos Campos recebe, nos dias 10 e 11 de abril (sexta e sábado), o espetáculo "Frankenstein Circo".

A montagem gratuita celebra os 20 anos da Cia de 2, grupo joseense que une o clássico de Mary Shelley à linguagem da palhaçaria e do freak show com banda ao vivo tocando rock.

Espetáculo

A adaptação roqueira de "Frankenstein" pela Cia. de 2 utiliza a palhaçaria e o humor para discutir temas profundos como preconceito e exclusão social.

O espetáculo conta com música ao vivo. O elenco assume instrumentos e se transforma numa verdadeira banda circense de rock pesado.

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20 Anos de Cia de 2

Com mais de 600 apresentações e 40 prêmios, a Cia de 2 é referência em teatro de repertório em São Paulo.

O grupo, formado por Jean Oliveira e Jonas di Paula, já alcançou mais de 50 mil espectadores em todo o Brasil com obras que misturam existencialismo e arte circense.

Como conseguir ingressos 

Para assistir ao espetáculo Frankenstein Circo, o público deve comparecer à bilheteria do Teatro Municipal de São José dos Campos com 1 hora de antecedência à sessão.

A classificação etária é de 12 anos com acompanhante responsável.

A apresentação é gratuita, em cartaz nos dias 10 e 11 de abril (sexta e sábado), às 20h. O teatro fica no 3º piso do Shopping Centro, na rua Rubião Júnior, nº 84, Centro, São José dos Campos.

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