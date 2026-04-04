São José dos Campos e Jacareí enfrentam, neste sábado (4), chuva forte acompanhada de raios e trovões, em meio ao alerta laranja de perigo para temporais emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para todo o estado de São Paulo.

De acordo com o órgão, o aviso é válido desde sexta-feira (3) e segue até o fim deste sábado, com previsão de volumes de chuva que podem chegar a 100 milímetros por dia e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de transtornos como queda de energia elétrica, alagamentos, queda de árvores e descargas elétricas.

No Vale do Paraíba, a orientação é de atenção redobrada. A região pode registrar pancadas fortes com potencial para alagamentos em áreas urbanas, transbordamento de rios e danos provocados por rajadas de vento.