São José dos Campos e Jacareí enfrentam, neste sábado (4), chuva forte acompanhada de raios e trovões, em meio ao alerta laranja de perigo para temporais emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para todo o estado de São Paulo.
De acordo com o órgão, o aviso é válido desde sexta-feira (3) e segue até o fim deste sábado, com previsão de volumes de chuva que podem chegar a 100 milímetros por dia e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de transtornos como queda de energia elétrica, alagamentos, queda de árvores e descargas elétricas.
No Vale do Paraíba, a orientação é de atenção redobrada. A região pode registrar pancadas fortes com potencial para alagamentos em áreas urbanas, transbordamento de rios e danos provocados por rajadas de vento.
O Inmet recomenda que a população evite áreas de risco durante os períodos mais intensos de chuva. Em caso de ventos fortes, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a estruturas metálicas ou placas de publicidade. Também é indicado desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A instabilidade deve continuar ao longo do fim de semana, com previsão de novas pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, em diversas regiões do estado.