Empreender - especialmente em mercados que envolvem alto valor - vai muito além de técnica, produto ou serviço. Existe uma camada silenciosa, mas extremamente poderosa, que influencia decisões, aproxima ou afasta oportunidades e constrói percepções antes mesmo de qualquer palavra ser dita: a imagem.

Recentemente, adquiri um novo vicio, acompanhar a série Owning Manhattan (Dominando Manhattan) que mostra os bastidores do mercado imobiliário de luxo em Nova York liderado por Ryan Serhant. Fiquei completamente enlouquecida em acompanhar as visitas aos imóveis, as negociações, as discussões entre os corretores e claro, o posicionamento de Ryan - o que é impossível não considerar sua imagem.

E por falar em imagem, esses dias, em meio a segunda temporada, um ponto chamou mais atenção do que as negociações milionárias: a forma como cada corretor constrói sua própria imagem e como isso impacta diretamente o tipo de cliente que ele atrai.