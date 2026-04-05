O Vale do Paraíba registra queda em roubos e furtos de veículos no primeiro bimestre de 2026, respectivamente com -19% e -7% na comparação com o mesmo período de 2025. Os números são da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

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Foram registrados 60 roubos de veículos contra 74 em janeiro e fevereiro de 2025. Na mesma comparação, os furtos de veículos caíram de 373 para 347.