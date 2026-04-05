O Vale do Paraíba registra queda em roubos e furtos de veículos no primeiro bimestre de 2026, respectivamente com -19% e -7% na comparação com o mesmo período de 2025. Os números são da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
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Foram registrados 60 roubos de veículos contra 74 em janeiro e fevereiro de 2025. Na mesma comparação, os furtos de veículos caíram de 373 para 347.
A queda ocorre depois de aumento nos furtos em 2025, com 3,33% de crescimento: 2.264 ocorrências contra 2.191 em 2024. Já o roubo de veículos caiu 13,40% no Vale no ano passado ante 2024. Os crimes reduziram de 597 para 517.
No começo de 2026, praticamente todos os crimes contra o patrimônio contabilizados pela SSP tiveram redução no Vale, na comparação com o primeiro bimestre de 2025.
O roubo em geral caiu 24% (412 contra 543) e o furto reduziu 6% (3.486 ante 3.705). Não houve nenhum registro de roubo a banco no primeiro bimestre dos dois anos. Já o roubo de carga registrou seis ocorrências nos dois períodos, sem alteração.