As forças públicas de segurança apreenderam 10.468 armas de fogo no Vale do Paraíba em um pouco mais de uma década, entre janeiro de 2016 e fevereiro de 2026, de acordo com a série histórica da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).

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Apenas em 2025, a região registra 1.176 armas apreendidas entre janeiro e dezembro, 6% a mais do que no mesmo período do ano anterior, que teve 1.109 apreensões de armas. Nos últimos 10 anos, o Vale mantém a média de três armas apreendidas por dia.