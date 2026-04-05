As forças públicas de segurança apreenderam 10.468 armas de fogo no Vale do Paraíba em um pouco mais de uma década, entre janeiro de 2016 e fevereiro de 2026, de acordo com a série histórica da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).
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Apenas em 2025, a região registra 1.176 armas apreendidas entre janeiro e dezembro, 6% a mais do que no mesmo período do ano anterior, que teve 1.109 apreensões de armas. Nos últimos 10 anos, o Vale mantém a média de três armas apreendidas por dia.
Nesse período, a região tornou-se a mais violenta do estado de São Paulo, com a maior taxa de vítimas de homicídios por 100 mil habitantes – 11,10 atualmente, o dobro da média estadual, de 5,59.
Na ‘capital da violência’, as polícias apreenderam 1.040 armas por ano na última década, em média, entre 2016 e 2025. São três armas apreendidas por dia na região, segundo dados oficiais da SSP.
Variação
Após queda nos três anos anteriores, de 2020 a 2022, o número de armas apreendidas pelas forças de segurança voltou a subir em 2023, com 3,43% de aumento comparado a 2022 – 904 armas apreendidas contra 874.
Em 2024, o percentual de crescimento das apreensões de armas de fogo foi ainda maior: 22,68%, com 1.109 armas contra 904 em 2023.
Trata-se do maior número de armas retiradas de circulação desde 2019, quando o número chegou a 1.146. Na série histórica, o ano de 2003 marcou o recorde de apreensão de armas no Vale: 2.027 apreendidas.
Prisões na região
O número de prisões no Vale chegou a 90.562 nos últimos 10 anos. O total ultrapassa a população de 31 das 39 cidades da região.
Em 2026, no primeiro bimestre, a região contabiliza 1.950 prisões efetuadas, o que representa um aumento de 8,33% na comparação com as 1.800 prisões feitas no ano anterior, no mesmo período.
O ano passado terminou com o maior número de prisões desde 2019, com 10.373 prisões efetuadas pelas forças de segurança na região. Antes de 2025, os recordes tinham sido em 2019 (9.932) e 2013 (9.992).