A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 9 das 15 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
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O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses – março de 2025 a fevereiro de 2026.
Nesse intervalo, a região acumula 281 mortes em homicídios contra 282 no período anterior, uma redução de 0,35%. No primeiro bimestre de 2026, o Vale registrou 44 pessoas assassinadas contra 41 no mesmo período do ano passado, um aumento de 7,32%.
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Cidades no ranking
Lorena mantém a primeira colocação do ranking paulista, com 33 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. A cidade registrou 28 mortes nos últimos 12 meses. O município está na liderança entre as cidades paulistas desde meados do ano passado.
Cruzeiro retornou ao segundo lugar da lista estadual, com 25,35 vítimas por 100 mil e 19 mortes violentas. Ubatuba é a terceira colocada, com 23 mortes e 24,74 vítimas por 100 mil.
Caraguatatuba é a quarta do ranking do estado, com 16,31 vítimas por 100 mil e 22 pessoas assassinadas nos últimos 12 meses.
Cidade da região de Sorocaba, Ibiúna tornou-se a quinta mais violenta de São Paulo, com taxa de 13,74 e 11 mortes.
São Sebastião é a sexta colocada da lista estadual, com 13,49 vítimas por 100 mil e 11 assassinatos. Pindamonhangaba é a sétima colocada da lista estadual, com 22 mortes e 13,30 de taxa de homicídio.
Duas cidades fora do Vale ocupam a 8ª e a 9ª posição: Rio Claro (taxa de 12,70 / 26 mortes) e Araçatuba (12,25 / 24 mortes), respectivamente das regiões de Piracicaba e Araçatuba.
Guaratinguetá é a 10ª cidade mais violenta do estado, com taxa de 10,17 e 12 mortes em um ano, seguida de Taubaté na 11ª posição, com 31 mortes e 9,98 vítimas por 100 mil.
Duas outras cidades de fora da região estão nas próximas posições: Itanhaém (Baixada Santista) é a 12ª, com taxa de 9,95 e 10 mortes; e Bauru (Bauru), com 9,62 vítimas de 100 mil e 36 assassinados.
A cidade de Caçapava é a 14ª na lista estadual, com nove pessoas mortas e taxa de 9,36 vítimas por 100 mil.
Outras cidades
Jacareí aparece na 37ª posição da lista, com 6,24 vítimas por 100 mil e 15 pessoas mortas.
São José dos Campos registrou redução de 4,88 para 4,73 vítimas de homicídio por 100 mil, com 33 mortes em 12 meses, ocupando a 62ª posição da lista estadual – estava na 58ª colocação na lista anterior.
Três cidades têm as menores taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado: São Caetano do Sul (1,25), Jandira (0,81) e São Roque (0,00).