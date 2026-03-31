A Justiça Eleitoral rejeitou a ação em que o vereador Alberto Barreto (PRD), de Taubaté, acusava três políticos do PL - Marcia Eliza (candidata à Prefeitura de Taubaté em 2024), Tenente Beto Mostarda (candidato a vice-prefeito na chapa) e o vereador Moises Pirulito (que foi reeleito para a Câmara) - de utilizar 68 supostos perfis falsos para atacar adversários nas redes sociais.

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Na ação, Barreto pedia que o trio fosse condenado por suposta utilização indevida dos meios de comunicação social. Caso isso ocorresse, os três poderiam ficar inelegíveis por até oito anos e Pirulito poderia ter o mandato cassado.