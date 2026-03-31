Mudança
O vereador Moises Pirulito, de Taubaté, deve oficializar a troca do PL pelo Podemos nos próximos dias.
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Janela
O vereador aproveitará o período da chamada janela partidária, que termina em 3 de abril e permite a troca de partido sem perda de mandato. Na nova legenda, o objetivo é ser candidato a deputado estadual esse ano.
Partido
Pirulito está no segundo mandato consecutivo na Câmara de Taubaté, ambos pelo PL. Antes, chegou a concorrer a vereador, sem sucesso, pelos partidos PSDC (atual DC), em 2012, e pelo PPS (atual Cidadania), em 2016.