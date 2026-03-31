O Governo de São Paulo entrega três obras de infraestrutura turística com investimento total de R$ 5,5 milhões, em Bananal, nesta quarta-feira (1). As intervenções foram viabilizadas por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos.

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As entregas ocorrem durante agenda da Caravana 3D em Campos do Jordão, com a presença do secretário Roberto de Lucena.