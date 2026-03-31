O Governo de São Paulo entrega três obras de infraestrutura turística com investimento total de R$ 5,5 milhões, em Bananal, nesta quarta-feira (1). As intervenções foram viabilizadas por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos.
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As entregas ocorrem durante agenda da Caravana 3D em Campos do Jordão, com a presença do secretário Roberto de Lucena.
Uma das obras, no valor de R$ 1,89 milhão, envolve a reforma da área de lazer Ivani Barbosa e do Terminal Rodoviário. Foram realizadas intervenções em espaços esportivos, áreas de circulação, acessibilidade, drenagem, pavimentação, calçadas, iluminação e instalação de equipamentos.
Também foi concluída a reforma do complexo esportivo, com recursos superiores a R$ 1,3 milhão. A obra inclui intervenções no campo de futebol, arquibancada, prédio administrativo, vestiários, sanitários, lanchonete, ginásio e pista de caminhada.
Outra intervenção ocorreu na estrada municipal BNN-156, com investimento superior a R$ 2,3 milhões do Estado e contrapartida do município. A via dá acesso à Estação Ecológica de Bananal, unidade voltada à proteção de remanescentes de Mata Atlântica e ao desenvolvimento de pesquisas e atividades de educação ambiental.
Entre os pontos localizados na unidade está a Cachoeira das Sete Quedas.
O município mantém atividades ligadas ao turismo rural e ao patrimônio histórico. Entre os imóveis está o Solar Manuel de Aguiar, que já abrigou a administração municipal e atualmente sedia a Associação Bananalense de Turismo.
Outro imóvel é a Pharmácia Popular, fundada em 1830. O município também registra produção de alimentos e bebidas e funcionamento de estabelecimentos de alimentação.