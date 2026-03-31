O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, realiza nesta quarta-feira (1º) a certificação dos municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, que passam a integrar o Distrito Turístico Alto da Mantiqueira. A ação ocorre durante a Caravana 3D.

Durante o evento, estão previstos anúncios de medidas voltadas ao setor, incluindo a liberação de recursos para implantação de seis estruturas náuticas na região, a assinatura de decreto do Programa de Turismo Rural e a entrega de obras de infraestrutura turística em Bananal, com investimento de R$ 5,5 milhões. O secretário Roberto de Lucena participa da agenda e atenderá a imprensa.

Serviço

O que: Caravana 3D e ações voltadas ao turismo

Quando: 1º de abril de 2026, a partir das 13h

Onde: Campos do Jordão

Endereço: Av. Macedo Soares, 499 – Capivari