31 de março de 2026
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FEMINICÍDIO

VÍDEO: Mulher é morta a tiro em apartamento de luxo; VEJA O CRIME

Por Da Redação | Gravatá
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Mulher é morta a tiros em casa após ser perseguida por homem
Mulher é morta a tiros em casa após ser perseguida por homem

Uma mulher foi morta a tiros dentro de casa após ser perseguida pelo autor do crime. Câmeras de segurança registraram a ação.

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O caso ocorreu em Gravatá. As imagens mostram a vítima correndo dentro do imóvel enquanto tenta escapar. Em seguida, o suspeito a alcança e realiza os disparos. A vítima morreu no local. A polícia apura a autoria e a motivação do crime.

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