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TRAGÉDIA

Keven, 8 anos, morre ao cair de cavalo que se assustou com cachor

Por Da Redação | Rio Pardo (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Keven, 8 anos, morre ao cair de cavalo que se assustou com cachor
Keven, 8 anos, morre ao cair de cavalo que se assustou com cachor

Um menino de 8 anos morreu após cair de um cavalo no último domingo (29). A criança retornava para casa depois de participar de uma atividade quando ocorreu o acidente.

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O caso foi registrado em Rio Pardo. Segundo relatos, um cachorro avançou em direção ao cavalo, que se assustou e derrubou o menino, identificado como Keven Luan Pereira Bastos.

A criança estava acompanhada dos tios, que tentaram evitar a queda, mas não conseguiram. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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