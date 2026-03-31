Um menino de 8 anos morreu após cair de um cavalo no último domingo (29). A criança retornava para casa depois de participar de uma atividade quando ocorreu o acidente.

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O caso foi registrado em Rio Pardo. Segundo relatos, um cachorro avançou em direção ao cavalo, que se assustou e derrubou o menino, identificado como Keven Luan Pereira Bastos.