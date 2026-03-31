A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (31), em duas votações, o projeto que autoriza a Unitau (Universidade de Taubaté) a pagar de forma parcelada, em 19 prestações mensais, uma dívida de R$ 3,143 milhões com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté).

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O projeto não estava na ordem do dia, mas foi incluído na pauta de votação no fim da sessão, a pedido do vereador Bobi (PRD), que é o líder do governo Sérgio Victor (Novo) na Câmara. O texto foi aprovado por unanimidade e segue para sanção do prefeito.