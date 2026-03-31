O professor José Álvaro Hloffmeister, de 68 anos, que estava desaparecido desde sábado (28), foi encontrado morto na segunda-feira (30). Um homem de 20 anos e uma mulher de 25 anos foram presos suspeitos de envolvimento no caso.

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O desaparecimento havia sido registrado em Tramandaí. O corpo foi localizado em Imbé após a atuação da Brigada Militar.