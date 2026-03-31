Uma mulher de 32 anos foi presa suspeita de matar o marido com um disparo de espingarda após uma discussão dentro de casa. Segundo a Polícia Civil, o conflito teve início por causa de um problema no funcionamento da internet.
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O caso ocorreu na zona rural de Cafelândia. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita, identificada como Jaqueline Francisca dos Santos Schumann, teria discutido com o marido após ele se recusar a consertar o equipamento.
Ainda segundo a investigação, durante a discussão, a mulher efetuou um disparo de espingarda contra a vítima.
O delegado Lucas Santana de Freitas afirmou que o motivo do crime está relacionado à recusa da vítima em resolver o problema do aparelho de internet no momento em que foi solicitado. A suspeita foi presa e o caso segue sob investigação.