Uma mulher de 37 anos será indiciada por homicídio após abandonar um bebê recém-nascido em um banheiro químico. A polícia informou que a criança nasceu com vida e morreu por asfixia dentro do reservatório do equipamento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Gretna. De acordo com o Departamento de Polícia local, o parto aconteceu nas proximidades de um restaurante da rede Waffle House.
As autoridades foram acionadas após uma chamada de emergência relatando o nascimento. Quando os agentes chegaram, encontraram a mulher com sinais do parto. Ela informou aos funcionários do estabelecimento que havia dado à luz, mas não indicou onde estava o bebê.
Os policiais realizaram buscas e localizaram o recém-nascido dentro de um banheiro químico próximo ao local.
Segundo a investigação, a autópsia apontou que a criança nasceu com vida. A causa da morte foi registrada como asfixia por afogamento no líquido presente no reservatório, que continha produtos químicos.
De acordo com o vice-chefe de polícia, Jason DiMarco, o exame indicou que o bebê não apresentava condições prévias que justificassem o óbito.