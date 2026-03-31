31 de março de 2026
CRIME

Abandonou bebê dentro do banheiro químico e o matou asfixiado

Por Da Redação | Gretna, Estados Unidos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 37 anos será indiciada por homicídio após abandonar um bebê recém-nascido em um banheiro químico. A polícia informou que a criança nasceu com vida e morreu por asfixia dentro do reservatório do equipamento.

O caso ocorreu em Gretna. De acordo com o Departamento de Polícia local, o parto aconteceu nas proximidades de um restaurante da rede Waffle House.

As autoridades foram acionadas após uma chamada de emergência relatando o nascimento. Quando os agentes chegaram, encontraram a mulher com sinais do parto. Ela informou aos funcionários do estabelecimento que havia dado à luz, mas não indicou onde estava o bebê.

Os policiais realizaram buscas e localizaram o recém-nascido dentro de um banheiro químico próximo ao local.

Segundo a investigação, a autópsia apontou que a criança nasceu com vida. A causa da morte foi registrada como asfixia por afogamento no líquido presente no reservatório, que continha produtos químicos.

De acordo com o vice-chefe de polícia, Jason DiMarco, o exame indicou que o bebê não apresentava condições prévias que justificassem o óbito.

