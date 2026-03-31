A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (31), em duas votações, o projeto da Mesa Diretora que cria o auxílio-transporte para os servidores do Legislativo, incluindo os funcionários de carreira e os comissionados (assessores dos vereadores).

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O projeto não estava na ordem do dia, mas foi incluído na pauta de votação no fim da sessão, a pedido do vereador Bobi (PRD), que é o líder do governo Sérgio Victor (Novo) na Câmara. O texto foi aprovado por unanimidade e depende de sanção do prefeito.