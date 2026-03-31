Rosicler Magalhães Silva morreu aos 68 anos, nesta última segunda-feira (30), em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta terça-feira (31), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Sempre alegre e feliz, Rosicler deixou essa importante lição para amigos familiares. E, claro, deixará também muitas saudades.