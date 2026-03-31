Rosicler Magalhães Silva morreu aos 68 anos, nesta última segunda-feira (30), em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta terça-feira (31), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
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Sempre alegre e feliz, Rosicler deixou essa importante lição para amigos familiares. E, claro, deixará também muitas saudades.
Nas redes sociais, muitas manifestações de pesar. Eliana Santos destacou a beleza de Rosicler. "Meus sentimentos a tds familiares tão linda e tão jovem que sua alma Rosicler descanse nos Braços do Senhor Jesus", escreveu.
Paulo De Tarso Pereira também lamentou. "Meus sentimentos que Deus conforte toda Família em nome do Senhor Jesus Cristo", disse.