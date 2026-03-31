O Governo de São Paulo concluiu a reforma do prédio administrativo da Defesa Agropecuária em Taubaté. O local, que já funcionava como escritório regional, passa a abrigar também outros órgãos da SAA (Secretaria de Agricultura e Abastecimento) e da Procuradoria Geral do Estado.

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A entrega simbólica da obra está prevista para esta quarta-feira (1º), durante agenda da Caravana 3D com prefeitos da região, em Campos do Jordão, com a presença do governador Tarcísio de Freitas.