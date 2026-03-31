O Governo de São Paulo concluiu a reforma do prédio administrativo da Defesa Agropecuária em Taubaté. O local, que já funcionava como escritório regional, passa a abrigar também outros órgãos da SAA (Secretaria de Agricultura e Abastecimento) e da Procuradoria Geral do Estado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A entrega simbólica da obra está prevista para esta quarta-feira (1º), durante agenda da Caravana 3D com prefeitos da região, em Campos do Jordão, com a presença do governador Tarcísio de Freitas.
Com a reforma, o prédio passa a concentrar estruturas da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), além do Itesp (Instituto de Terras do Estado de São Paulo) e da Procuradoria Geral do Estado.
A obra teve início em fevereiro de 2024. Em maio de 2025, o projeto foi ajustado para ampliar a utilização do espaço e incluir novos órgãos no edifício.
A intervenção manteve a estrutura principal em concreto e parte das esquadrias. Foram realizadas mudanças na cobertura, salas e forros, além de atualização dos sistemas hidráulico e elétrico, instalação de ar-condicionado, adequações de acessibilidade e intervenções na calçada externa. O investimento foi de R$ 3,7 milhões.