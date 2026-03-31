A região de São José dos Campos terá a instalação de quatro novas Salas DDM (Delegacias de Defesa da Mulher). A medida faz parte do pacote anunciado na segunda-feira (30) pelo governador Tarcísio de Freitas para ampliar as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. No estado, está prevista a criação de 69 novas unidades nos próximos meses.
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As Salas DDM funcionam dentro de unidades da Polícia Civil e são voltadas ao atendimento de mulheres vítimas de violência. O modelo busca ampliar o acesso ao serviço e descentralizar o atendimento.
Na região, as unidades serão instaladas nos municípios de Ilhabela, Lorena, Monteiro Lobato e Tremembé. As estruturas serão implantadas em delegacias já existentes.
As unidades realizam registro de ocorrências, orientação sobre medidas protetivas e encaminhamento para serviços de apoio. A previsão é de que as salas sejam entregues ao longo do próximo quadrimestre.
O governo estadual publicou nesta terça-feira (31), no Diário Oficial, decreto que altera a classificação de delegacias no estado. Foram reclassificadas unidades em Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Ribeirão Pires e Valinhos para 1ª classe. Já as delegacias de Jaboticabal, Bastos, Monte Aprazível, Jacupiranga e Pereira Barreto passaram para 2ª classe.
A mudança considera critérios como volume de atendimentos e população atendida, com impacto na distribuição de equipes e na estrutura das unidades.
Segundo o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, a medida permite ampliar equipes e a capacidade de atendimento, incluindo a solicitação de medidas protetivas.
De acordo com a coordenadora estadual das DDMs, Cristiane Braga, a alteração também impacta a gestão das delegacias e o atendimento em casos de violência doméstica.
A ação integra a política estadual voltada à rede de atendimento às mulheres. Em 2025, o estado realizou reclassificação de delegacias em diferentes regiões.