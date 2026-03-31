A região de São José dos Campos terá a instalação de quatro novas Salas DDM (Delegacias de Defesa da Mulher). A medida faz parte do pacote anunciado na segunda-feira (30) pelo governador Tarcísio de Freitas para ampliar as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. No estado, está prevista a criação de 69 novas unidades nos próximos meses.

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As Salas DDM funcionam dentro de unidades da Polícia Civil e são voltadas ao atendimento de mulheres vítimas de violência. O modelo busca ampliar o acesso ao serviço e descentralizar o atendimento.