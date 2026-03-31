A forte chuva que atingiu São José dos Campos no fim da tarde desta terça-feira (31) provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade e gerou transtornos para motoristas e moradores.

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Um dos trechos mais críticos foi registrado na rua Laurent Martins, no Jardim Esplanada, em frente ao Vision Colinas. Segundo relatos e imagens recebidas pela reportagem, o volume de água foi elevado, invadindo estacionamentos e pontos comerciais da região. Veículos que estavam no local quase foram atingidos pelo alagamento. Moradores afirmam que o problema não é novo e já ocorreu outras vezes na via.