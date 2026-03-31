A forte chuva que atingiu São José dos Campos no fim da tarde desta terça-feira (31) provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade e gerou transtornos para motoristas e moradores.
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Um dos trechos mais críticos foi registrado na rua Laurent Martins, no Jardim Esplanada, em frente ao Vision Colinas. Segundo relatos e imagens recebidas pela reportagem, o volume de água foi elevado, invadindo estacionamentos e pontos comerciais da região. Veículos que estavam no local quase foram atingidos pelo alagamento. Moradores afirmam que o problema não é novo e já ocorreu outras vezes na via.
Outras regiões também enfrentaram dificuldades. A Avenida São João, na região central, ficou alagada, com carros atravessando a via e formando ondas devido ao nível da água. No bairro Vila Nair, ruas ficaram tomadas pela chuva, gerando preocupação de moradores com a possibilidade de invasão das garagens. Já no Jardim São Dimas, também houve registros de pontos de alagamento.
Por volta das 17h59, a Defesa Civil do Estado enviou um alerta para celulares de moradores da cidade, informando sobre a intensidade da chuva. Mais cedo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já havia emitido aviso para temporais no Vale do Paraíba, com risco de alagamentos, rajadas de vento e descargas elétricas.
O alerta segue válido até a noite desta terça-feira, com possibilidade de continuidade das instabilidades ao longo da semana.