Convocação
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (31), por unanimidade, a convocação do secretário municipal de Esportes, Fernando Vale, e do responsável pelo Fadat (Fundo de Assistência ao Desporto, no Município de Taubaté), Regis Cândido da Silva, que também é coordenador do programa Taubaté Paralímpico.
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Esclarecimentos
A dupla deve ser ouvida pela Câmara no dia 7 de maio. "O motivo da convocação é para prestar esclarecimentos acerca da execução das emendas impositivas destinadas pelos vereadores à Secretaria de Esportes e assuntos correlatos", justificou o vereador Moises Pirulito (PL), autor do pedido de convocação.
Emendas
"A presente convocação se faz necessária diante da importância da transparência e da correta aplicação dos recursos públicos oriundos das emendas impositivas destinadas pelos parlamentares municipais. Diversos vereadores têm destinado recursos à área esportiva com o objetivo de fomentar projetos, melhorar a infraestrutura, ampliar o acesso ao esporte e atender às demandas da população. No entanto, há a necessidade de esclarecimentos quanto ao andamento, aplicação, execução e eventuais entraves relacionados a essas emendas", alegou Pirulito.
Fiscalização
"A convocação do secretário municipal de Esportes e do coordenador visa garantir o pleno exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, permitindo que os parlamentares obtenham informações detalhadas sobre: o cronograma de execução das emendas; os valores já aplicados e os ainda pendentes; os projetos contemplados e eventuais dificuldades na implementação das ações", completou o vereador.