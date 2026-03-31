Convocação

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (31), por unanimidade, a convocação do secretário municipal de Esportes, Fernando Vale, e do responsável pelo Fadat (Fundo de Assistência ao Desporto, no Município de Taubaté), Regis Cândido da Silva, que também é coordenador do programa Taubaté Paralímpico.

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Esclarecimentos

A dupla deve ser ouvida pela Câmara no dia 7 de maio. "O motivo da convocação é para prestar esclarecimentos acerca da execução das emendas impositivas destinadas pelos vereadores à Secretaria de Esportes e assuntos correlatos", justificou o vereador Moises Pirulito (PL), autor do pedido de convocação.