O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) aceitou recurso do PT e ampliou de R$ 5 mil para R$ 10 mil a indenização que o vereador Thomaz Henrique (PL), de São José dos Campos, terá que pagar por afirmar que o partido é aliado do PCC (Primeiro Comando da Capital), do CV (Comando Vermelho) e das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).

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Por maioria de votos, o recurso do PT foi aceito pela 3ª Turma Cível do TJDFT, que é composto por cinco desembargadores. Já a apelação de Thomaz, que pedia para que a decisão de primeira instância fosse reformada, acabou rejeitada.