31 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVA

VEJA VÍDEOS: Chuva alaga avenidas da região central de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ruas ficaram alagadas
Ruas ficaram alagadas

A forte chuva que atinge São José dos Campos alagou ruas e avenidas na região central da cidade nesta terça-feira (31), como mostram vídeos publicados por OVALE.
A Defesa Civil emitiu um alerta severo na tarde desta terça-feira (31) para chuva forte persistente no município e na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o aviso, há registro de raios, ventos e trovoadas, com possibilidade de impactos em diferentes pontos da cidade. A recomendação é para que a população permaneça em local seguro durante o período de instabilidade.

Moradores também relatam chuva intensa em diversos bairros do município. A situação exige atenção redobrada, especialmente em áreas com risco de alagamentos e quedas de árvores.

Uma das vias mais importantes da região central, a Avenida José Longo, ficou alagada. Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver que a água chegou a encobrir parte de carros estacionados no local.

Outra via que também registrou pontos de alagamento foi a Avenida Adhemar de Barros, também na região central da cidade.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários