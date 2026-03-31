A forte chuva que atinge São José dos Campos alagou ruas e avenidas na região central da cidade nesta terça-feira (31), como mostram vídeos publicados por OVALE.
A Defesa Civil emitiu um alerta severo na tarde desta terça-feira (31) para chuva forte persistente no município e na região.
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De acordo com o aviso, há registro de raios, ventos e trovoadas, com possibilidade de impactos em diferentes pontos da cidade. A recomendação é para que a população permaneça em local seguro durante o período de instabilidade.
Moradores também relatam chuva intensa em diversos bairros do município. A situação exige atenção redobrada, especialmente em áreas com risco de alagamentos e quedas de árvores.
Uma das vias mais importantes da região central, a Avenida José Longo, ficou alagada. Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver que a água chegou a encobrir parte de carros estacionados no local.
Outra via que também registrou pontos de alagamento foi a Avenida Adhemar de Barros, também na região central da cidade.
A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas.