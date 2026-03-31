31 de março de 2026
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ALERTA

AGORA: Celulares de SJC recebem alerta severo de chuva forte

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Repodução
Celulares receberam alerta
Celulares receberam alerta

A Defesa Civil emitiu um alerta severo na tarde desta terça-feira (31) para chuva forte persistente em São José dos Campos e municípios da região. Todos os celulares ligados à redes 5G receberam.

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De acordo com o aviso, há registro de raios, ventos e trovoadas, com possibilidade de impactos em diferentes pontos da cidade. A recomendação é para que a população permaneça em local seguro durante o período de instabilidade.

Moradores também relatam chuva intensa em diversos bairros do município. A situação exige atenção redobrada, especialmente em áreas com risco de alagamentos e quedas de árvores.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas.

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