Uma forte chuva atingiu diferentes regiões de São José dos Campos na tarde desta terça-feira (31), acompanhada de raios e rajadas de vento.

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De acordo com alerta da Defesa Civil, há condições para ocorrência de granizo, e o temporal também pode atingir cidades vizinhas da região.