31 de março de 2026
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AGORA: Chuva forte atinge diversos pontos de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Chuva forte em São José dos Campos
Chuva forte em São José dos Campos

Uma forte chuva atingiu diferentes regiões de São José dos Campos na tarde desta terça-feira (31), acompanhada de raios e rajadas de vento.

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De acordo com alerta da Defesa Civil, há condições para ocorrência de granizo, e o temporal também pode atingir cidades vizinhas da região.

Moradores relataram pancadas intensas em vários pontos da cidade, exigindo atenção redobrada, principalmente em áreas com histórico de alagamentos.

A orientação é para que a população evite áreas de risco, fique atenta às atualizações dos órgãos oficiais e redobre os cuidados durante o período de instabilidade.

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