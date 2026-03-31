Uma forte chuva atingiu diferentes regiões de São José dos Campos na tarde desta terça-feira (31), acompanhada de raios e rajadas de vento.
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De acordo com alerta da Defesa Civil, há condições para ocorrência de granizo, e o temporal também pode atingir cidades vizinhas da região.
Moradores relataram pancadas intensas em vários pontos da cidade, exigindo atenção redobrada, principalmente em áreas com histórico de alagamentos.
A orientação é para que a população evite áreas de risco, fique atenta às atualizações dos órgãos oficiais e redobre os cuidados durante o período de instabilidade.