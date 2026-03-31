31 de março de 2026
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ACIDENTE EM SÃO JOSÉ

Após batida, motociclista vai para debaixo de caminhão em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)
Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)

Um motociclista de 50 anos sofreu graves ferimentos após bater em um caminhão e ser arremessado para debaixo do veículo. O acidente aconteceu na rua Francisca Maria de Jesus, no bairro Floradas de São José, na região sul da cidade, por volta de 13h40 desta terça-feira (31).

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No local, a colisão entre a motocicleta e o caminhão foi tão forte, segundo o Corpo de Bombeiros, que o motociclista foi lançado para debaixo do caminhão.

A vítima foi socorrida pelas equipes dos bombeiros com ferimento na região do tórax e suspeita de fratura em arcos costais, sendo encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

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