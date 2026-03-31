Um motociclista de 50 anos sofreu graves ferimentos após bater em um caminhão e ser arremessado para debaixo do veículo. O acidente aconteceu na rua Francisca Maria de Jesus, no bairro Floradas de São José, na região sul da cidade, por volta de 13h40 desta terça-feira (31).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, a colisão entre a motocicleta e o caminhão foi tão forte, segundo o Corpo de Bombeiros, que o motociclista foi lançado para debaixo do caminhão.