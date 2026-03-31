O Vale do Paraíba gerou 3.373 empregos em fevereiro e reverteu a perda de postos em janeiro, mês com saldo negativo de 2.091 vagas na região. Com isso, o saldo do ano é de 1.282 postos de trabalho – 56.754 admissões e 55.472 desligamentos.
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Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, e foram divulgados nesta terça-feira (31). Nos últimos 12 meses, o saldo da região é positivo em 10.599 postos de trabalho.
O resultado de fevereiro representou uma queda de 20,82% na comparação com o mesmo mês do ano passado – 3.373 contra 4.260. No ano, a queda foi de 68,40% comparado ao saldo do primeiro bimestre de 2025 – 1.282 postos ante 4.057.
A região terminou o ano passado com 13.374 empregos gerados, que representou o mais baixo resultado desde 2020, quando o Vale terminou o ano perdendo 14.108 empregos.
Cidades
Vinte e seis cidades do Vale tiveram saldo positivo no primeiro bimestre de 2026, com maior saldo em São José dos Campos (995), Tremembé (937), Taubaté (638), Pindamonhangaba (338) e Aparecida (169).
As demais 13 cidades tiveram saldo negativo em janeiro e fevereiro, destaque negativo para Caraguatatuba (-1.099), Jacareí (-609), Ubatuba (-443), São Sebastião (-306) e Ilhabela (-160).