O Vale do Paraíba gerou 3.373 empregos em fevereiro e reverteu a perda de postos em janeiro, mês com saldo negativo de 2.091 vagas na região. Com isso, o saldo do ano é de 1.282 postos de trabalho – 56.754 admissões e 55.472 desligamentos.

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Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, e foram divulgados nesta terça-feira (31). Nos últimos 12 meses, o saldo da região é positivo em 10.599 postos de trabalho.