Um motoboy ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (31) após ser atingido por um trailer que se soltou de um veículo no bairro Floradas de São José, na zona sul de São José dos Campos.

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De acordo com as informações preliminares, o equipamento se desprendeu repentinamente e acabou atingindo a vítima, que trafegava de motocicleta. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves.