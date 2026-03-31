31 de março de 2026
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ACIDENTE

AGORA: Motoboy é atingido por trailer na zona sul de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motoboy acabou se acidentando
Motoboy acabou se acidentando

Um motoboy ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (31) após ser atingido por um trailer que se soltou de um veículo no bairro Floradas de São José, na zona sul de São José dos Campos.

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De acordo com as informações preliminares, o equipamento se desprendeu repentinamente e acabou atingindo a vítima, que trafegava de motocicleta. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.

Uma testemunha que presenciou o acidente relatou que o caso ocorreu na rua Francisca Maria de Jesus, e que o trailer teria se soltado enquanto subia a via, retornando e atingindo o motociclista. Ainda segundo o relato, o motoboy realizava uma entrega no momento do acidente e foi socorrido com vida.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

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