31 de março de 2026
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ROUBO

Funcionária do Samu é roubada ao chegar para trabalhar na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
A vítima relatou que, ao chegar ao local de trabalho, foi surpreendida por um homem desconhecido que já estaria subtraindo objetos no interior da unidade
A vítima relatou que, ao chegar ao local de trabalho, foi surpreendida por um homem desconhecido que já estaria subtraindo objetos no interior da unidade

Uma funcionária do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) U foi vítima de roubo na manhã desta terça-feira (31), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 7h30, na base do Samu localizada ao lado da UPA Sul, no bairro Jaraguá. A vítima relatou que, ao chegar ao local de trabalho, foi surpreendida por um homem desconhecido que já estaria subtraindo objetos no interior da unidade.

Segundo o registro policial, ao perceber a presença da vítima, o suspeito roubou um celular, quatro cartões de crédito e R$ 100 em dinheiro. Durante a ação, o criminoso fez menção de estar armado, o que intimidou a vítima. Ao tentar reagir, ela foi empurrada pelo autor, que fugiu em seguida.

Após o crime, a vítima recebeu notificações bancárias indicando movimentações financeiras realizadas com um dos cartões roubados. A Guarda Civil Municipal foi acionada e contou com o apoio da Polícia Militar, que conseguiu identificar o estabelecimento onde o cartão foi utilizado.

No local, foi constatada a prática de “saque informal”, em que valores são cobrados com juros e parte do dinheiro é entregue em espécie. A ação foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens foram encaminhadas para auxiliar na identificação do suspeito.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Caraguatatuba como roubo, e segue sob investigação.

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