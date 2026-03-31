Uma funcionária do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) U foi vítima de roubo na manhã desta terça-feira (31), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 7h30, na base do Samu localizada ao lado da UPA Sul, no bairro Jaraguá. A vítima relatou que, ao chegar ao local de trabalho, foi surpreendida por um homem desconhecido que já estaria subtraindo objetos no interior da unidade.