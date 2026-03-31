Uma funcionária do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) U foi vítima de roubo na manhã desta terça-feira (31), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 7h30, na base do Samu localizada ao lado da UPA Sul, no bairro Jaraguá. A vítima relatou que, ao chegar ao local de trabalho, foi surpreendida por um homem desconhecido que já estaria subtraindo objetos no interior da unidade.
Segundo o registro policial, ao perceber a presença da vítima, o suspeito roubou um celular, quatro cartões de crédito e R$ 100 em dinheiro. Durante a ação, o criminoso fez menção de estar armado, o que intimidou a vítima. Ao tentar reagir, ela foi empurrada pelo autor, que fugiu em seguida.
Após o crime, a vítima recebeu notificações bancárias indicando movimentações financeiras realizadas com um dos cartões roubados. A Guarda Civil Municipal foi acionada e contou com o apoio da Polícia Militar, que conseguiu identificar o estabelecimento onde o cartão foi utilizado.
No local, foi constatada a prática de “saque informal”, em que valores são cobrados com juros e parte do dinheiro é entregue em espécie. A ação foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens foram encaminhadas para auxiliar na identificação do suspeito.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Caraguatatuba como roubo, e segue sob investigação.