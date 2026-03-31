A Busvale, Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba, defende aumento nos contratos de transporte coletivo urbano com as prefeituras em razão do aumento do preço do diesel, que disparou nas bombas após a guerra no Oriente Médio.

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O preço médio do diesel S10 disparou 24,3% entre os dias 28 de fevereiro (dia em que começou a guerra no Oriente Médio) e 28 de março, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo). O preço médio do diesel S10 foi de R$ 6,09 para R$ 7,57.