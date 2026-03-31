A Busvale, Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba, defende aumento nos contratos de transporte coletivo urbano com as prefeituras em razão do aumento do preço do diesel, que disparou nas bombas após a guerra no Oriente Médio.
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O preço médio do diesel S10 disparou 24,3% entre os dias 28 de fevereiro (dia em que começou a guerra no Oriente Médio) e 28 de março, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo). O preço médio do diesel S10 foi de R$ 6,09 para R$ 7,57.
O preço máximo do diesel alcançou a marca de R$ 9,99, valor revendido no estado de São Paulo. A alta do preço acontece depois de disparada de 49% dos preços do petróleo no mercado internacional devido à guerra no Oriente Médio.
Com isso, a Busvale disse, em nota, que é urgente a “recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de transporte coletivo urbano”.
“A medida é motivada pela elevação extraordinária e persistente nos preços do óleo diesel, que tem impactado diretamente os custos operacionais do setor. Este cenário ultrapassa as variações normais de mercado, atingindo diretamente a sustentabilidade da operação das empresas”, informou a associação.
A Busvale disse que “não há previsão de repasse automático desses custos aos passageiros”. No entanto, a entidade defendeu a “construção de soluções em conjunto com o poder público”.
“Entre as alternativas sugeridas estão a revisão da tarifa de remuneração das operadoras, a adoção de subsídios, aportes compensatórios, uso de receitas extra tarifárias e a reprogramação de obrigações contratuais. O objetivo é evitar a descontinuidade dos serviços e um possível colapso do sistema de transporte”, informou a associação das empresas de transporte.
Cidades
Em Taubaté, após dois adiamentos, a Prefeitura passou a aplicar em dezembro de 2025 a mudança no subsídio do transporte público. A medida ampliou em 39% os repasses que a administração faz mensalmente à ABC Transportes – de R$ 2,23 milhões para R$ 3,1 milhões. O impacto começou a ser sentido em janeiro de 2026.
Em São José dos Campos, o valor da tarifa do transporte público subiu no dia 29 de janeiro deste ano, passando de R$ 6 a R$ 6,50 para pagamentos em dinheiro e cartão de débito ou crédito. O aumento foi de 8,33%, acima da inflação acumulada de 2025, que foi de 4,25%, segundo o IPCA do IBGE.
Na ocasião, a Prefeitura de São José disse que o reajuste era necessário para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e manter a qualidade do serviço prestado à população.