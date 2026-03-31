Com atrações para todos os públicos e gostos, a Prefeitura de Jacareí e a Fundação Cultural divulgaram a programação oficial em comemoração ao aniversário de 374 anos do município, no dia 3 de abril.

Em respeito ao feriado religioso, de sexta-feira Santa, os shows serão realizados no sábado (4) e domingo (5). Todas as apresentações serão realizadas no Parque da Cidade, com entrada livre e gratuita.

Nesse ano, a Prefeitura preparou uma programação musical reunindo artistas locais e grandes nomes da música brasileira para celebrar 374 anos de história e conquistas.

Entre as apresentações estão o Especial Mulheres, com vozes femininas da cidade, Orquestra OSIJJA com participação de Maysa Ohashi, além da dupla sertaneja Talis & Welinton e o grupo Falamansa, fechando com chave de ouro a programação.

Confira abaixo a programação completa:

Sábado | 4 de abril – a partir das 17h

Show Especial Mulheres – vozes femininas da cidade;

Apresentação da Orquestra OSIJJA com participação de Maysa Ohashi.

Domingo | 05 de abril – a partir das 17h30

Show Talis e Welinton;

- Show Falamansa.

O Parque da Cidade de Jacareí fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, - Centro.