31 de março de 2026
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Aniversário de Jacareí terá shows gratuitos no Parque

Por Prefeitura de Jacareí | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
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Com atrações para todos os públicos e gostos, a Prefeitura de Jacareí e a Fundação Cultural divulgaram a programação oficial em comemoração ao aniversário de 374 anos do município, no dia 3 de abril.

Em respeito ao feriado religioso, de sexta-feira Santa, os shows serão realizados no sábado (4) e domingo (5). Todas as apresentações serão realizadas no Parque da Cidade, com entrada livre e gratuita.

Nesse ano, a Prefeitura preparou uma programação musical reunindo artistas locais e grandes nomes da música brasileira para celebrar 374 anos de história e conquistas.

Entre as apresentações estão o Especial Mulheres, com vozes femininas da cidade, Orquestra OSIJJA com participação de Maysa Ohashi, além da dupla sertaneja Talis & Welinton e o grupo Falamansa, fechando com chave de ouro a programação.

Confira abaixo a programação completa:

Sábado | 4 de abril – a partir das 17h

  • Show Especial Mulheres – vozes femininas da cidade;
  • Apresentação da Orquestra OSIJJA com participação de Maysa Ohashi.

Domingo | 05 de abril – a partir das 17h30

  •  Show Talis e Welinton;
  • - Show Falamansa.

O Parque da Cidade de Jacareí fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, - Centro.

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