O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), propôs recriar a maior parte dos 130 cargos comissionados da administração municipal que foram considerados inconstitucionais pela Justiça.

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Pela decisão judicial, 130 dos 174 cargos comissionados da Prefeitura devem ser considerados extintos a partir do dia 20 de maio de 2026. Ou seja, a administração municipal passaria a contar com apenas 44 cargos comissionados a partir dessa data. Nessa terça-feira (31), no entanto, Sérgio enviou à Câmara um projeto batizado de "reforma administrativa", pelo qual a administração municipal passaria a ter 152 cargos comissionados - ou seja, serão recriados ao menos 108 cargos que acabariam extintos.