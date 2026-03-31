A Fundação Procon SP, por meio do Núcleo Regional de São José dos Campos, realizou levantamento de preços de produtos de Páscoa entre os dias 17 e 18 de março, em oito estabelecimentos comerciais na cidade. A finalidade é oferecer uma referência ao consumidor por meio dos preços médios obtidos.

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A comparação de preços envolveu 146 itens comercializados em três dos locais visitados e com valores diferentes, abrangendo produtos como ovos e bolos de Páscoa, tabletes de chocolate, bombons, azeites, legumes, azeitonas e pescados congelados e in natura.