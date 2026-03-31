A Fundação Procon SP, por meio do Núcleo Regional de São José dos Campos, realizou levantamento de preços de produtos de Páscoa entre os dias 17 e 18 de março, em oito estabelecimentos comerciais na cidade. A finalidade é oferecer uma referência ao consumidor por meio dos preços médios obtidos.
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A comparação de preços envolveu 146 itens comercializados em três dos locais visitados e com valores diferentes, abrangendo produtos como ovos e bolos de Páscoa, tabletes de chocolate, bombons, azeites, legumes, azeitonas e pescados congelados e in natura.
As variações de preços constatadas referem-se ao período em que foi realizada a coleta, os preços atuais podem ser diferentes, estando sujeitos à alteração conforme a data da compra, inclusive por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções.
Produtos e preços
A maior diferença de preço encontrada foi de 103,05% no tomate (quilo). O preço variou de R$ 6,89 a R$ 13,99.
Entre os pescados, a maior diferença de preço encontrada foi na sardinha (quilo), com 101,92%. O preço variou entre R$ 9,90 e R$ 19,99.
Dentre os Ovos de Páscoa, a maior diferença de preço encontrada foi de 43,97%, no Ovo de Páscoa Sonho de Valsa (277g – Lacta). O preço variou de R$ 46,99 a R$ 67,65.
Além da Capital e São José dos Campos, o levantamento também foi feito em outros nove municípios do interior do estado de São Paulo (Araçatuba, Bauru, Campinas, Jundiaí, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e Sorocaba).
Dicas de compra
O Procon orienta os consumidores a fazer comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos e também considerar a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido.
Também devem avaliar a quem será destinado o chocolate – idade, gosto, restrições alimentares, entre outras, pois são questões que não podem ser deixadas de lado no momento da compra.
O consumidor deve ficar atento a algumas informações que são obrigatórias na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto.
Nos ovos que contêm brinquedos, a embalagem deve informar: faixa etária a que se destina, identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço), importador (caso o brinquedo seja importado), instruções de uso e de montagem, eventuais riscos que possam apresentar à criança, selo de segurança Inmetro, que indica que o produto foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas.