Os medicamentos estão mais caros a partir desta terça-feira (31). O reajuste anual oficializado pelo governo federal é o menor em 20 anos e não será igual para todos os produtos, variando conforme a concorrência de mercado.

A medida visa proteger o consumidor com poucas opções de escolha. Considerando a disponibilidade e variedade de medicamentos no mercado, eles são divididos em três grupos. Os com menor concorrência terão menor aumento.

Percentuais de reajuste

Medicamentos comuns podem aumentar em até 3,81%. São os remédios que têm muitos fabricantes e opções genéricas. Como existem muitas marcas disputando o cliente, o governo permite um teto maior, pois sabe que as farmácias atuam com descontos.