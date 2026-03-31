A comunidade católica Canção Nova realiza, na próxima sexta-feira (3), às 20h30, a tradicional encenação da Via-Sacra, reunindo cerca de 100 participantes no Rincão do Meu Senhor, em Cachoeira Paulista.
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O evento, que integra as celebrações da Semana Santa, une arte e espiritualidade para conduzir os fiéis à contemplação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.
Com meditações conduzidas pela cofundadora Luzia Santiago e por Eugênio Jorge, da Missão Mensagem Brasil, a edição de 2026 contará também com a participação do Coral Canção Nova, reforçando o clima de oração e reflexão durante toda a apresentação.
Segundo o responsável pelo setor de Dramaturgia, Ralphy Batista dos Santos, a produção envolve um grande trabalho coletivo.
“São cerca de 100 pessoas diretamente envolvidas, entre atores, equipe técnica e produção. O processo leva aproximadamente três meses, com ensaios semanais e etapas intensivas na fase final”, disse ele.
Encenação
A encenação da Via-Sacra acontece na Canção Nova desde a década de 1990 e, ao longo dos anos, se consolidou como um dos momentos mais marcantes da programação religiosa da comunidade. Inicialmente sem um departamento específico, o projeto passou a ser coordenado pela Dramaturgia a partir de 2006, com a criação da Cia de Artes Canção Nova.
Inspirada na missão do fundador padre Jonas Abib e da cofundadora Luzia Santiago, a proposta sempre foi oferecer mais do que um espetáculo: uma experiência de fé. A encenação segue um formato oracional, em que a arte funciona como suporte visual para a vivência espiritual dos peregrinos.
Um dos marcos na evolução do evento foi a implementação dos “Quadros Vivos”, em 2009. O formato utiliza cenas estáticas de forte impacto visual, permitindo maior contemplação e evitando imprevistos técnicos comuns em grandes produções ao vivo.
SERVIÇO
Via-Sacra na Canção Nova
Data: sexta-feira, 3 de abril de 2026.
Horário: 20h30
Local: Rincão do Meu Senhor - Canção Nova
End.: Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista - Cachoeira Paulista (SP)
Entrada: livre e gratuita