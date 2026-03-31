A comunidade católica Canção Nova realiza, na próxima sexta-feira (3), às 20h30, a tradicional encenação da Via-Sacra, reunindo cerca de 100 participantes no Rincão do Meu Senhor, em Cachoeira Paulista.

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O evento, que integra as celebrações da Semana Santa, une arte e espiritualidade para conduzir os fiéis à contemplação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.